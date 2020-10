Salvini: "Nuovo lockdown sarebbe danno devastante" "Mi rifiuto di pensare a oggi a chiusure generalizzate perchè sarebbe drammatico"

"Spero che non si vada verso un nuovo lockdown. Le cose vanno fatte con prudenza e in base ad argomenti scientifici e non a sensazioni. In questo momento ci sono tanti contagiati, ma non tanti malati, per fortuna la situazione e' profondamente diversa rispetto a quella dello scorso marzo dal punto di vista delle terapie intensive. Diminuire la possibilita' di contagiarsi si', ma ipotizzare un lockdown a Natale, come ho sentito da qualche parte, e' un danno devastante. Mi rifiuto di pensare a oggi a chiusure generalizzate perche' sarebbe drammatico". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Radio Radio. (ITALPRESS).