Covid19, Salvini: Mancano indicazioni a livello centrale Così il leader della Lega al Festival del Lavoro

"Se manca un'indicazione a livello centrale, a livello governativo, e' chiaro che ogni sindaco fa come ritiene di fare". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al Festival del Lavoro. "Se a livello nazionale non si investe per tutelare la salute, il diritto alla mobilita' e il diritto al lavoro, poi e' chiaro che ogni sindaco e ogni governatore fa di necessita' virtu'", ha aggiunto. (ITALPRESS).