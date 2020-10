Provenzano: Condanna e nessuna giustificazione per scontri Il commento del Ministro per il sud e la coesione territoriale

"Niente puo' giustificare quello che sta avvenendo a Napoli. E se e' mancata la coesione fin qui, va ritrovata nell'immediato per fermare quello che e' un pericolo per le persone che stanno manifestando e soprattutto per gli altri". Cosi' il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. "Massima condanna e solidarieta' alle forze dell'ordine e ai cronisti aggrediti", ha aggiunto Provenzano secondo il quale "gli scontri di Napoli non c'entrano nulla con il disagio sociale". (ITALPRESS).