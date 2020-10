Di Maio: Misure drastiche per salvare Natale, no a lockdown 2 Il commento del Ministro: abbiamo resistito alla prima ondata, ce la faremo

Coronavirus, si attende il nuovo decreto del Governo Italia e il ministro degli Esteri capisce le difficoltà del momento ma prova a essere ottimista: "Il governo c’è e io ho fiducia. Abbiamo resistito alla prima ondata, siamo rimasti in piedi davanti a un primo terribile attacco. Ora abbiamo preso le misure e fronteggeremo meglio questo seconda fase. Anche io ho sofferto in questi mesi. Meno emozioni, meno empatia, tutto più distanziato. Non è stato e non è facile. Ma stringere ora è la sola strada possibile per salvare il Natale ed evitare un lockdown più doloroso di quello di marzo. Questo è l’obiettivo che va centrato con ogni sforzo e ogni sacrificio".