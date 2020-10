M5S:"Fase drammatica per cultura e sport, servono risorse" "L'aiuto deve essere immediato o tante attività, già purtroppo in sofferenza, scompariranno"

"Per il mondo della cultura e dello sport il nuovo Dpcm segna l'inizio di una nuova fase drammatica che speravamo fosse scongiurabile". Cosi' le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura.

"Ora non si perda tempo e si liberino subito risorse: in questi giorni cinema, teatri, palestre, piscine hanno compiuto grandi sforzi economici per adeguarsi ai recenti e rigidi protocolli, vanno dunque tutelati il piu' possibile dallo Stato. Per la cultura, in particolare, ci sono risorse stanziate nei precedenti decreti ma non ancora spese: l'appello e' al ministro Franceschini, affiche' si attivi al piu' presto. L'aiuto", ribadiscono, "deve essere immediato o tante attivita', gia' purtroppo in sofferenza, scompariranno".

"Sappiamo bene di essere alle prese con un virus che non andra' via nelle prossime settimane, ma e' impensabile che il Paese venga privato per mesi di due settori cosi' fondamentali e dal cosi' alto valore sociale, oltre che economico, come la cultura e lo sport. In Parlamento siamo pronti a fare la nostra parte per salvaguardare queste attivita' e proteggere i lavoratori", concludono i portavoce pentastellati. (ITALPRESS).