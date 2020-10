Covid-19, Salvini contro il nuovo Dpcm Il leader leghista: "Salvaguardare i comuni meno colpiti dal Coronavirus"

Matteo Salvini, in accordo con i sindaci leghisti, sta valutando l'ipotesi concreta di ricorso contro il Dpcm per salvaguardare i centri medio-piccoli meno colpiti dal Coronavirus. Un'ipotesi è quella di ricorrere contro il Decreto del presidente del Consiglio che danneggia in particolar modo i comuni dove i contagi sono minimi o sotto controllo. A essere contestate dagli amministratori sono le misure stringenti su tutto il territorio nazionale, che penalizzano anche le realtà come ristoranti, bar, teatri, palestre, piscine e centri sportivi dei comuni che non hanno un andamento dei contagi come nelle grandi metropoli. Il leader leghista aggiunge: "Chi ha rispettato sempre le regole, garantisce la sicurezza e ha investito per interventi di sanificazione e distanziamento non può essere costretto a chiudere se la situazione dei contagi è sotto controllo".