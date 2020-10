Speranza: 50 mln per Irccs in prossima legge bilancio l'annuncio del ministro della Salute

"Non e' possibile parlare di ricerca senza affrontare il problema delle risorse ad esse dedicate e delle procedure per la selezione dei progetti. In questo campo le scelte istituzionali sono chiare: massima trasparenza nelle procedure di selezione ed erogazione dei finanziamenti ai progetti scientifici piu' promettenti e i meritocratici con una dovuta attenzione al monitoraggio e allo stato di avanzamento dei progetti. Per quanto riguarda il capitolo risorse il ministero della Salute ha investito nell'ultimo anno considerevoli fondi destinati a 52 Irccs, nella prossima legge di bilancio e' previsto l'ulteriore finanziamento di 50 milioni euro l'anno a favore Irccs". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla cerimonia di celebrazione de "I Giorni della Ricerca", iniziativa promossa dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La strada e' ancora lunga ma la direzione e' quella giusto - ha aggiunto - e il Covid no puo' fermare questo impegno".