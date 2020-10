Rosato: Osserviamo regole ma niente panico E aggiunge: "C'è bisogno di tanta prudenza"

Repubblica oggi pubblica questa tabella molto utile per dire che le terapie intensive sono ancora molto lontane dalla situazione di stress in cui le abbiamo viste in primavera, durante la prima ondata. Ed e' importante che cosi' restino". Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, presidente di Italia Viva. "C'e' bisogno di tanta prudenza, di osservare le regole, di rispettare gli altri. Il virus c'e' e sta circolando ma non lasciamo spazio al panico. Usiamo la mascherina - sottolinea il vice presidente della Camera - e la distanza sociale che ci proteggono e ci tengono fuori dagli ospedali. Servono provvedimenti mirati, efficaci, giustificati scientificamente, che frenino realmente il contagio". (ITALPRESS).