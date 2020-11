Università. Manfredi: nelle aule nessun contagio Il ministro dell'Università assicura: sistema pronto a ogni situazione

"Il sistema universitario si e' organizzato per essere pronto a ogni situazione. Dal monitoraggio che svolgiamo regolarmente nelle aule universitarie non si sono verificati contagi. C'e' un grande lavoro per garantire la sicurezza sanitaria di tutti". Lo dice il ministro dell'Universita' e della Ricerca Gaetano Manfredi in un'intervista pubblicata oggi su 'La Stampa'.