M5S, Conte: Cambiare idea è obbligo morale se decisioni giuste Il Premier intervenuto agli Stati Generali del Movimento % Stelle

"La vostra sfida per il futuro è preservare la vostra originale carica innovativa, conservare questo spirito costruttivo. Nella sfida al Covid, ad esempio, la presenza del M5S offre un contributo importante anche per una piu' efficace protezione sociale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo agli Stati Generali del Movimento 5 Stelle. "Non bisogna mai perdere il contatto con la gente - ha aggiunto Conte, ricordando quali sono le sfide piu' importanti -, rimettere l'uomo e la sua qualita' di vita al centro e continuare la battaglia contro la lotta ai privilegi. La coerenza delle proprie idee e' senz'altro un valore ma quando governi devi affrontare la complessita'. Se si scopre che mantenendo la coerenza, rischi di non prendere le decisioni giuste per il Paese c'e' l'obbligo morale di cambiare idea. Quindi bisogna avere il coraggio e l'intelligenza di cambiarle, le idee".

(ITALPRESS).