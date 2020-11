Berlusconi: "Maggioranza diversa è impossibile" Il presidente di Forza Italia al Maurizio Costanzo Show: "Noi portatori di principi e valori"

Possibile una maggioranza diversa? "No è davvero impossibile, siamo diversi dai nostri alleati ma incompatibili con questa sinistra. Noi siamo i soli portatori dei grandi principi e valori su cui si basa la nostra civiltà occidentale, non svenderei mai i nostri 25 anni di storia, di lavoro e libertà per una manovra politica di breve respiro". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al Maurizio Costanzo Show.