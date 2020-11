Di Maio su Covid19: "Ripresa non può che passare da territori" "Collaborazione tra governo centrale e autonomie locali è indispensabile"

"Ritengo che la massima collaborazione tra governo centrale e autonomie locali sia indispensabile ancora di piu' in una fase complessa come quella che stiamo vivendo. In tutto il mondo le citta' sono state la vera linea del fronte al contrasto all'epidemia, nonostante siano state messe a dura prova dal virus che ci richiama alla responsabilita' individuale e collettiva. La ripresa dell'Italia non puo' che realizzarsi dai suoi territori, dalle sue citta' e dai suoi comuni, in piena collaborazione con il governo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla XXXVII Assemblea annuale dell'Anci. (ITALPRESS).