Farnesina, l'Italia assume la presidenza del G20 Di Maio: "Ci consentirà di portare avanti idee per contrastare la pandemia"

"Sentiamo una grande responsabilita' nell'assumere un incarico tanto importante in una congiuntura internazionale cosi' difficile ma ne siamo anche orgogliosi. La Presidenza del G20 ci consentira' infatti di portare avanti, con i grandi della terra, le nostre idee per contrastare la pandemia e promuovere una ripresa economica sostenibile, inclusiva e resiliente". Cosi' il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato l'assunzione, da parte dell'Italia, della Presidenza di turno del G20. In questa cornice, la Farnesina organizzera' alcuni appuntamenti politici di alto profilo.

Centralita' sara' in particolare data ai temi del multilateralismo, dello sviluppo sostenibile e del commercio internazionale, negli eventi di alto livello che si terranno il 29 giugno, il 30 giugno e il 5 ottobre 2021.

Il 29 giugno il ministro Di Maio presiedera' a Matera la riunione dei Ministri degli Esteri del G20, a cui fara' seguito nella stessa giornata una sessione congiunta con i Ministri dello Sviluppo. Il 30 giugno, i Ministri dello Sviluppo si incontreranno a Brindisi per una sessione ad hoc presieduta dalla Vice Ministra Emanuela Del Re. Al centro di questi incontri, il rafforzamento del multilateralismo quale strumento chiave per fronteggiare la pandemia, la sicurezza alimentare e i temi dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione al continente africano.

Il 5 ottobre il ministro Di Maio presiedera' a Sorrento la riunione dei Ministri del Commercio del G20, dedicata all'adozione di misure volte a promuovere una ripresa economica globale sostenibile e resiliente, alla riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e all'incremento della presenza delle micro, piccole e medie imprese nei mercati globali.

(ITALPRESS).