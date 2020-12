Boldrini: "Forse Meloni favorevole a pena morte per gay? E aggiunge: "Rispettiamo i diritti umani di tutte le persone"

"Noi rispettiamo i diritti umani di tutte le persone, e ribadisco tutte. Abbiamo introdotto un cambiamento importante: non consentire il rimpatrio verso paesi che prevedono il carcere o, peggio ancora, la pena di morte per motivi legati all'orientamento sessuale o all'identita' di genere. Questo vale per tutte le persone: uomini gay, donne lesbiche, transessuali. La valutazione spetta, come in tutti gli altri casi stabiliti dalla Legge (Bossi-Fini), alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Oppure in sede di ricorso, al giudice. Mi chiedo quindi se la collega Meloni sia favorevole alla pena di morte per il fatto di essere gay, lesbiche e trans". Cosi' Laura Boldrini, deputata PD, replicando alle affermazioni del leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, intervenuta oggi in Aula sul Dl migranti.

