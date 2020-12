DL Sicurezza: dalla Camera via libera con 279 si Miceli: "Ridiamo un volto umano al nostro Paese"

L'Aula della Camera ha approvato il decreto sicurezza che modifica alcune norme dei decreti Salvini. I voti favorevoli sono stati 279, quelli contrari 232. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

"Il voto della Camera e' un ulteriore passo verso la restituzione all'Italia di quel volto umano che Salvini ha provato a sfregiarle". Cosi', il deputato Dem Carmelo Miceli, responsabile Sicurezza del Partito Democratico e relatore di maggioranza del Decreto Immigrazione, a seguito del voto finale alla Camera sul dl Sicurezza. "Adesso - continua Miceli -, con un ultimo sforzo al Senato, i diritti fondamentali dell'individuo sanciti nella Carta Costituzionale e nelle Convenzioni internazionali torneranno ad essere inviolabili". "Ancora un voto - conclude - e archivieremo per sempre quella bieca e crudele propaganda Salviniana che ha fatto del migrante la causa di tutti problemi degli italiani".

Il voto di oggi alla Camera sul decreto immigrazione rappresenta un passo importantissimo per tornare a gestire il fenomeno migratorio con razionalita' e nel rispetto del diritto internazionale. Adesso la parola finale passa al Senato".

Cosi' in una nota il vice ministro dell'Interno Matteo Mauri. "E' stato fatto - prosegue Mauri - in questi mesi un percorso molto positivo, in cui le forze di maggioranza hanno mostrato concretezza e spirito di collaborazione, elementi che hanno consentito di varare un testo molto avanzato, che poi e' stato ulteriormente arricchito grazie al lavoro svolto in Parlamento. Oltre alle forze parlamentari - aggiunge il vorrei ringraziare il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha saputo guidare al meglio il percorso di modifica dei decreti Salvini, che hanno creato all'Italia solo problemi".

(ITALPRESS).