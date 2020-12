Recovery, Più Europa:"Intollerabile 40 mld in meno per il Sud" "Deve essere necessario recuperare il gap tra nord e sud"

"Ci associamo alla denuncia dei governatori del mezzogiorno: penalizzare il sud nella distribuzione delle risorse del Recovery sarebbe intollerabile". Lo afferma Fabrizio Ferrandelli, membro della segreteria di Piu' Europa. "Il 'furto' di 41,5 miliardi alle regioni del Meridione non solo va contro le indicazioni dell'Europa ma e' sintomo di cecita' da parte del governo. Se non vogliamo che dopo il covid resti tutto come prima, tra le priorita' deve esserci necessariamente lo sforzo di recuperare i gap tra nord e sud Italia, che ha bisogno di risorse per infrastrutture, sanita', scuola. Serve lungimiranza, non una mera allocazione burocratica di risorse", conclude Ferrandelli.

(ITALPRESS).