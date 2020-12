Berlusconi"FI vuole tornare a essere a essere forza trainante" "Il dilagare della malattia in Italia ha reso più difficile la nostra azione politica"

"L'anno che si conclude, il 2020, passera' alla storia come uno degli anni piu' difficili, per l'Italia e per il mondo, della storia moderna. Forza Italia in questi mesi si e' trovata in una condizione molto difficile. Il dilagare della malattia in Italia ha reso piu' difficile la nostra azione politica, annullando molti degli strumenti tradizionali di contatto diretto con gli elettori". Lo ha detto il presidente Silvio Berlusconi sta incontrando in videoconferenza i gruppi parlamentari di Forza Italia e le organizzazioni interne (Forza Italia Giovani, Azzurro donna, Seniores)

"Eppure siamo riusciti a far sentire la nostra voce, ad agire con razionalita', coerenza e senso di responsabilita' e soprattutto a farlo capire agli italiani. L'altro ieri un sondaggio del Corriere della Sera ci dava al 9,3%, con una crescita percentuale di piu' di un punto rispetto alle settimane precedenti. E' solo un primo passo, ma e' un passo nella direzione giusta. Forza Italia vuole tornare a ricoprire il ruolo che le spetta, di forza trainante della coalizione di centro-destra".

