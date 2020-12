Vaccino a De Luca, il viceministro: lo ha fatto in buona fede Sileri, vice ministro alla Salute: "voleva dare il buon esempio

"La vaccinazione di De Luca" che si è sottoposto ieri all'iniezione anti-Covid? "Io credo nella buona fede del presidente" della Campania che "forse voleva dare l'esempio, ma anche il 'forse' non dovrebbe esserci e purtroppo fatto in questa maniera apre gli scenari che abbiamo visto discussi sulla stampa. Sicuramente, se fosse stato concertato con tutti gli altri presidenti di Regione", il gesto "avrebbe avuto un valore diverso. Lo ha dichiarato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, alla trasmissione 'Gli Inascoltabili' in onda su Nsl Radio e Tv. "Da medico - ha aggiunto - le dico che, se qualcuno mi offrisse di fare il vaccino, direi di no perché quella dose sia più utile a una persona di 85 anni rispetto a me. Noi dobbiamo proteggere gli anziani e tutti gli operatori sanitari che sono tutti coloro che indossano dentro e fuori un camice bianco, così come anche in farmacia e gli odontoiatri. Gli anziani devono essere i primi a essere vaccinati. Smettiamola di dire che 'tanto sono anziani', vanno preservati per primi".

Sulla vicenda è stato chiamato ad intervenire anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che però preferisce non condannare il collega della Campania, ma chiarisce: ""Se si vuole fare polemica si può utilizzare sia quello che ha fatto De Luca che il contrario... Io ritengo che le scelte su chi dovesse farsi vaccinare venissero affidate all'Iss e quindi mi attengo a quelle che sono le indicazioni" ha detto Fontana, commentando con Maria Latella su SkyTg24 la scelta del presidente De Luca, che ieri si è vaccinato contro il Covid-19.

E sul caso si registra anche la difesa dell'onorevole Maurizio Lupi (Udc): “Quando c’è stato da criticare il Presidente De Luca lo abbiamo fatto e lo abbiamo fatto duramente, ma non ci stiamo a polemiche inutili e sterili come quella che sta accadendo sul caso vaccini e sulla vaccinazione per prima fatta dal Presidente De Luca, il Presidente della Regione Campania. Il Presidente De Luca va criticato per il modo in cui ha gestito la pandemia o il Covid, per il modo con cui governa la Regione Campania, in modo personalistico. Ma in questo momento credo che tutti noi dobbiamo testimoniare ai nostri concittadini l’importanza e l’utilità di vaccinarsi”.