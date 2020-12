Moles: "In Italia poche dosi di vaccino. I conti non tornano" "In Germania fino a stamattina sono state vaccinate 41.964 persone, da noi quante?"

"Alcune domande a Speranza e Arcuri che sicuramente non avranno risposta: in Germania fino a stamattina sono state vaccinate 41.964 persone, in Italia quante? Quali e quanti sono i punti di somministrazione in tutta Italia? Perche' il 27 dicembre l'Italia ha ricevuto solo il misero numero di 9.750 dosi simboliche, mentre la Francia il doppio e la Germania 151 mila? Ci sono i 15 mila addetti annunciati che garantiranno la somministrazione del vaccino? Dopo lo show nazionale del 27 dicembre, ci potete dire se l'annuncio di vaccinare 13 milioni di persone entro marzo e' solo propaganda oppure puo' essere una realta'? Dato che la Germania ha acquistato altri milioni di dosi del vaccino per raggiungere prima possibile l'immunita' di gregge, perche' l'Italia non tutela allo stesso modo la salute dei propri cittadini, nessuno escluso, assicurandosi immediatamente un numero adeguato di dosi?". Lo dichiara Giuseppe Moles, vicepresidente dei senatori di Forza Italia.

"E ancora, dato che in altri Paesi addirittura ogni cittadino gia' sa il giorno, l'ora e il luogo per poter ricevere il vaccino, e' lo stesso anche da noi? In una fase come questa, decisiva per la vita dei cittadini, non ci possono essere piu' segreti od omissioni. La verita' e' una sola: le dosi di vaccino sono poche, i ritardi e le sottovalutazioni sono evidenti e i conti non tornano", conclude Moles.

(ITALPRESS).