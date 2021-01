Gelmini (FI): su vaccini manca una regia La capogruppo forzista: "Speranza venga subito in Parlamento"

Il piano vaccinale del governo semplicemente non esiste: in queste ore e' in atto un assurdo scaricabarile - sulla pelle dei cittadini - tra Palazzo Chigi e le Regioni. Cosi' in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "E' chiaro che manca una regia a livello centrale, era questo il compito di Arcuri, in grado di programmare e gestire questa delicata fase: il ministro della Salute Speranza venga subito in Parlamento e condivida con il paese le disordinate informazioni che ha a disposizione, e Camera e Senato siano finalmente coinvolte nel redigere un piano per la vaccinazione di massa che nei prossimi mesi dovra' coinvolgere milioni di italiani", ha detto la Gelmini.