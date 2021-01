Il ministro D’Incà positivo al coronavirus Il ministro per i Rapporti con il Parlamento è asintomatico

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà è positivo al Coronavirus. Il 5 gennaio si era sottoposto a un tampone (il suo staff precisa che non aveva alcun sintomo riconducibile al covid, si è trattato di un controllo di routine a scopo precauzionale). Oggi è arrivato l'esito positivo. Per questo sono scattate immediatamente le procedure di profilassi del caso. Il ministro sta bene, non ha alcun sintomo, si atterrà scrupolosamente alle indicazioni dell'autorità sanitaria competente. (Italpress)