Conte: nuove misure di sostegno per imprese e famiglie Il premier sul social annuncia il nuovo decreto ristori

"Mai come adesso dobbiamo lavorare per introdurre nuove misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese. A questo riguardo gia' la settimana prossima porteremo al Consiglio dei Ministri la richiesta di scostamento su cui poi il Parlamento sara' chiamato a esprimersi, cosi' da poter varare un nuovo decreto-ristori per alleviare le difficolta' in particolare degli operatori economici". Cosi', in un post su Facebook, il premier Giuseppe Conte.