Divieti e restrizioni, in corso vertice per il nuovo Dpcm Entrerà in vigore a partire dal 16 gennaio, ecco i temi al vaglio del Governo

È in corso la riunione convocata dal premier Giuseppe Conte con i capi delegazione della maggioranza per discutere delle misure da inserire nel nuovo dpcm che entrerà in vigore a partire dal 16 gennaio. Diversi i temi al vaglio dell'esecutivo: dagli spostamenti tra regioni alle restrizioni varie, passando per la zona rossa automatica e l'eventuale proroga dello stato d'emergenza. Dall'incontro dovrà venir fuori la bozza che poi nella giornata di domani dovrà essere discussa con i presidenti delle Regioni. «Domani è per cominciare a discutere del nuovo dpcm, poi c'e' il confronto che abbiamo chiesto con il ministro Amendola sul Recovery», ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni. «Ho chiesto un incontro a nome di tutti al presidente Conte e non ho dubbi che ci sarà nei prossimi giorni. Spero si risolva la crisi di Governo perché tutto servirebbe, meno che il Paese precipiti in una crisi in un momento in cui dobbiamo correre per mandare all'Europa i progetti che serviranno per questo grande rilancio da oltre 200 miliardi di euro. Spero si mettano d'accordo e si riparta il prima possibile».