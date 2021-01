Governo, Conte: "Una crisi? Spero di no" Le parole del premier dopo l'incontro con Mattarella

Giuseppe Conte risponde alle domande dei giornalisti al suo rientro a Palazzo Chigi dopo essere stato al Quirinale da Mattarella: "Una crisi? Spero di no. Oggi ho chiesto un colloquio con lui per aggiornarlo del fatto positivo dell'approvazione del Recovery. La bozza ci consente di andare avanti in questo progetto".

E a proposito della possibilità di una crisi per un eventuale strappo di Renzi, il premier osserva: "Ho sempre detto che il governo può andare avanti solo con il sostegno di tutte le forze di maggioranza. Credo che una crisi non sarebbe compresa dal Paese in un momento in cui ci sono tante sfide. Le dimissioni delle ministre di Iv? Spero non si arrivi a questo, sto lavorando ad un patto di legislatura e serve uno spirito costruttivo. Le persone ci chiedono di continuare".

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte era salito al Quirinale per riferire sulle decisioni del Consiglio dei Ministri di ieri e sullo stato dei rapporti della coalizione. Il presidente Mattarella ha sottolineato la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell'allarmante situazione causata dalla pandemia.