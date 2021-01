Speranza: «Forte ondata covid in arrivo: anticipiamo chiusure» Lo ha dichiarato il ministro della Salute incontrando le Regioni sul prossimo Dpcm

I dati europei sono in significativo peggioramento. La situazione non puo' essere sottovalutata". Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro della Salute, Roberto Speranza, incontrando le Regioni sul prossimo Dpcm con le ulteriori misure di contrasto all'epidemia da Covid. "Lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova forte ondata", ha aggiunto stando a quanto viene riferito.