Crisi politica, Fornaro:"Al Paese non serve una crisi al buio" La posizione del deputato Leu nel corso della dichiarazione di voto

Abbiamo fatto uscire questa crisi dalle stanze chiuse e l'abbiamo portata qui in Parlamento per fare chiarezza su una crisi difficile da comprendere, e' il giorno per indicare al paese una politica di cambiamento".

Lo ha detto il deputato di Leu, Federico Fornaro, nel corso delle dichiarazioni di voto a seguito delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Oggi al paese non serve una crisi al buio, ma nemmeno vivacchiare - ha aggiunto - al Paese serve un governo capace di avere una visione del domani, all'Italia serve coerenza, responsabilita' e visione del futuro, oggi c'e' bisogno di piu' giustizia sociale e lotta alle disuguaglianze".