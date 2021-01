Governo, Delrio: "Errore grave aprire crisi al buio" Dare stabilita' al governo e' un modo per stare dalla parte dei più deboli

"Questo e' il giorno della chiarezza, della trasparenza, la scelta di aprire una crisi al buio e' stata un errore grave, incomprensibile per i cittadini, interrompere un dialogo per il rilancio dell'azione di governo".

Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, nel corso delle dichiarazioni di voto a seguito delle comunicazioni del presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

"Quando le istituzioni sono forti i poveri non hanno nulla da temere - ha aggiunto -, dare stabilita' al governo e' un modo per stare dalla parte dei piu' deboli, dobbiamo continuare a parlare un linguaggio di verita' sull'epidemia, non ci sara' ripresa se prima non avremo fermato l'epidemia con tutti i mezzi a nostra disposizione".