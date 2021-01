Governo: la Camera vota la fiducia a Conte con 321 si Italia Viva lascia la porta aperta, ma da Conte è chiusura

L'aula della Camera con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti ha votato la fiducia al Governo, sulla risoluzione presentata dalla maggioranza, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Il voto si è svolto con chiama per appello nominale con voto palese.

Italia Viva non si arrende e lascia aperta la porta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e alla maggioranza, nonostante la chiusura arrivata oggi dall'aula della Camera. "Il mio appello e' molto chiaro: c'e' un progetto politico preciso che mira a rendere il nostro Paese piu' moderno, a completare tante riforme messe in cantiere. Abbiamo bisogno di realizzare la transizione verde, di perseguire la transizione digitale, di affrontare tutte quelle diseguaglianze vecchie e nuove", sottolinrea Conte, nel corso della replica alla Camera.

"La forza di questo progetto e' lavorare in questa direzione. Non bisogna avere timori, ho rivolto un appello a tutte le forze politiche e ai singoli parlamentari, dalle scelte che ciascuno decidera' di compiere dipende il futuro del Paese, futuro che siamo chiamati a costruire insieme", aggiunge.

Dopo le comunicazioni del premier, Ivan Scalfarotto, sottosegretario dimissionario dal governo Conte due, e il capogruppo di Italia Viva, Ettore Rosato, hanno ribadito l'astensione del gruppo al voto di fiducia, ma l'appoggio ai prossimi provvedimenti in discussione in Parlamento. "Siamo pienamente consapevoli della nostra scelta, la nostra e' stata una rottura responsabile, confermiamo la nostra astensione oggi, e confermiamo che voteremo lo scostamento di bilancio, il decreto ristori, sosterremo tutte le misure per la lotta al Covid, questo perche' leggiamo e viviamo le paure dei cittadini", spiega Rosato.

"La nostra non e' stata una crisi sui posti ma sulle idee, il nostro assillo e' avere un governo all'altezza delle sfide che ha davanti non e' nata oggi la crisi, non c'e' stato un dialogo e la volonta' di costruire un'agenda condivisa", aggiunge.