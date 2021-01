Conte al Senato per la sfida con Renzi Dopo i 321 sì della Camera

Questa mattina alle 9.30 è previsto l'incontro al Senato, dove il premier Conte deve affrontare la prova più dura. Dopo i 321 voti a favore incassati alla Camera, è previsto l'avvio del dibattito con il suo intervento contro Matteo Renzi.

Una fiducia piena quella incassata ieri da Conte, andata di sei voti oltre la maggioranza assoluta pari a 315 grazie ai sì di cinque deputati ex M5S.

Al Senato la partita appare più difficile: raggiungere quota 161 è al momento considerato un miraggio. Italia Viva conferma la scelta di astenersi ma alla maggioranza basterà un voto in più delle opposizioni per vincere.

A Palazzo Madama prenderanno la parola Teresa Bellanova e Matteo Renzi. Le stime oscillano tra i 154 voti a favore del governo fino a quelle più ottimistiche che prefigurano quota 158. Intanto le riunioni si susseguono: il centrodestra cerca intanto di serrare i ranghi: l'Udc fa sapere che non passerà al 'nemico' e l'unica via, per la coalizione guidata da Salvini, Meloni e Berlusconi, passa per le dimissioni del premier.

Giorgia Meloni attacca: "E' un vergognoso mercimonio".