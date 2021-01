Conte ottiene la fiducia anche al Senato e va avanti "Subito al lavoro. Ora l'obiettivo e' rendere ancora più solida questa maggioranza"

"Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l'obiettivo e' rendere ancora piu' solida questa maggioranza. L'Italia non ha un minuto da perdere. Subito al lavoro per superare l'emergenza sanitaria e la crisi economica. Priorita' a piano vaccini, Recovery Plan e dl ristori". Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte.

I voti favorevoli sono stati 156, i contrari 140, gli astenuti 16. I senatori presenti erano 313, i votanti 312.

"Nei momenti piu' difficili, nei momenti in cui le persone temono per il proprio futuro, c'e' bisogno solo di una cosa: restare uniti. E la fiducia che il Governo ha ricevuto anche in Senato - voto che arriva in un momento molto difficile per il nostro Paese - unisce persone che si prendono una responsabilita'.

Persone che hanno compreso l'importanza di sostenere l'Italia in un momento come questo e che hanno un solo e unico obiettivo: lavorare per la ricostruzione". E' quanto afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Abbiamo superato un ulteriore grande ostacolo proprio quando invece c'era bisogno solo di collaborazione - aggiunge -. Dopo il voto odierno andremo avanti con ancora piu' determinazione e ancora piu' forza, perche' questo significa servire il Paese.

Ora ci sara' lo scostamento di bilancio di 32 miliardi per aiutare con nuovi ristori le attivita' piu' colpite da questa emergenza. Chi intende la politica in modo serio, e' chiamato dalla storia a dare il suo contributo. Noi ci siamo".

"Non voglio fare un governo sovranista. Non voglio fare un governo Salvini-Meloni con l'appoggio di Italia Viva". Cosi' a Porta a Porta Matteo Renzi chiarisce la sua posizione sulla possibilita' di un governo di unita' nazionale. "Da oggi siamo liberi. Siamo all'opposizione? Mi sembra evidente. Il presidente del Consiglio sceglie di formare un'altra maggioranza e non ci vuole con se. Ma dove pensano di andare?" Italpress.