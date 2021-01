Governo, Meloni: "Il problema è anche questo Parlamento" Il centrodestra ha incontrato il Capo dello Stato

"Oggi il centrodestra compatto ha manifestato al Presidente della Repubblica la sua preoccupazione per la gravita' della situazione politica. Perche' mentre l'emergenza sanitaria ed economica si abbatte sui cittadini, il voto di martedi' ha dimostrato che il Governo non ha piu' una maggioranza compatta. E la nostra convinzione e' che il problema non sia semplicemente il Governo ma questo Parlamento, che non puo' risolvere i problemi della Nazione e che non puo' dare all'Italia una maggioranza compatta per fare le cose coraggiose delle quali c'e' bisogno". Lo ha detto ai Tg il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni (Italpress)