Amendola: "Sciogliendo le Camere a rischio il Recovery" "Non siamo stati noi a produrre una rottura, Renzi ha fatto tutto da solo"

"Se si andasse al voto non potrebbe essere questo governo a presentare il Recovery. Sarebbe gravissimo per il Paese e paradossale per le forze che in questo governo hanno fatto e vinto una battaglia per migliorarlo". Lo dice il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola in un'intervista al quotidiano La Stampa.

Amendola mostra preoccupazione, perchè "tutti gli scenari a questo punto sono possibili". "Siamo il Paese europeo che può avere più fondi di chiunque altro, e invece siamo dentro a un dibattito che somiglia ad un enorme autodafè - spiega il ministro - Il Paese che più di ogni altro ha premuto per l'istituzione di un debito comune si permette una crisi di governo nel momento cruciale. Non siamo stati noi a produrre una rottura insanabile, Renzi ha fatto tutto da solo". (Italpress)