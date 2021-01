«Se il Movimento 5 Stelle tratta con Renzi io non ci sto» La Lezzi: «Non mi interessano critiche su transfughi, ma Renzi no»

"Non ci sto. RENZI deve restare fuori dal nuovo governo che deve essere presieduto da Conte". Lo scrive su facebook la senatrice M5s Barbara Lezzi. "Non mi interessano le critiche sui transfughi, su Ciampolillo, su questo o su quello- aggiunge-. Queste sono le regole che noi vorremmo cambiare ma ora sono queste. Se esistesse il vincolo di mandato, non ci sarebbe RENZI leader di partito in Parlamento e il M5S avrebbe ancora tra le sue fila tutti i parlamentari che ha eletto nel 2018. Non e' cosi' ma non puo' significare la resa a chi non e' affatto migliore degli altri e che ha dimostrato di essere guidato dall'ingordigia, contrariamente ad alcuni suoi parlamentari". "Abbiamo detto mai piu' con RENZI e questo deve avere un valore- continua-. Deve avere un peso. E deve essere difesa la nostra intenzione. L'incertezza consuma, logora e spalanca le porte agli avversari. La pavidita' degli esponenti della maggioranza relativa apre agli interessi renziani che non sono quelli degli italiani. Alle lusinghe cedono i deboli e ne vengono divorati. Avanti con Conte e fuori RENZI. Altrimenti il M5S non ci sta"