Ciampolillo: «Sostegno Conte-ter? Deciderò tra oggi e domani» Sui vaccini: « Io sono per la libera scelta, ritengo che ognuno debba poter scegliere per sé»

«In questi giorni sto facendo le mie valutazioni, le mie scelte le saprete quando sarà il momento.

Bisogna capire da chi sarà formato e sostenuto un eventuale Conte Ter, deciderò tra oggi e domani». Così, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il senatore del gruppo Misto Lello Ciampolillo. Cosa le piacerebbe ci fosse nel Conte Ter? «Per esempio si potrebbero rivedere le attuali restrizioni, magari guardando ad altri modelli che possono aver funzionato meglio. Per esempio il modello svedese, almeno studiarlo, capirlo, parlarci e fare un confronto». Quanto ai dubbi sulla vaccinazione, aggiunge: «Io sono per la libera scelta, si dice 'free vax', ritengo che ognuno debba poter scegliere per sé. C'è tantissima gente che si vuole vaccinare e c'è chi invece vuole spingere sulle proprie difese immunitarie. Credo sia importante che il vaccino debba esser una libera scelta». (ITALPRESS).