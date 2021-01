Governo: Boschi, «I.Viva con centrodestra è fantapolitica» «Non ci siamo mai detti contrari ad un governo istituzionale più ampio»

"Un governo con il centrodestra e' fantapolitica, l'unica ipotesi esclusa e' un governo solo centrodestra piu' Italia Viva, su altre ipotesi non abbiamo preclusioni cosi' non abbiamo pregiudizi sui nomi. Non ci siamo mai detti contrari ad un governo istituzionale piu' ampio. Ma non partiamo dal nome ma dal programma e dalle idee". Cosi' il capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, al Tg4 chiude ogni ipotesi di esecutivo con il centrodestra. (Italpress)