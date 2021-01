Salvini "No al governo con tutti dentro, serve serietà" Le parole del leader della Lega

"No al Governo con tutti dentro. O c'è un Governo serio che si mette d'accordo su alcune cose e le fa, oppure al Governo con Zingeretti, Renzi o Di Maio non ho nulla da fare". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Roma.

"Confidiamo nel presidente Mattarella che penso non tolleri ancora a lungo questa disperata caccia al viandante. Non stanno cercando dei responsabili, ma dei profughi che cercano di non perdere la poltrona", ha aggiunto. (Italpress)