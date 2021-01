Renzi: al più presto un governo, ci dicano se ci vogliono "Se vogliono stare con noi devono confrontarsi sulle idee non sul twitter perfetto"

"Occorre un governo presto, diamo la nostra disponibilità per individuare le soluzioni più opportune. Preferiamo un governo di natura politica a uno di natura istituzionale ma ci dichiariamo disponibili anche a questo". A dirlo è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al termine delle consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

"Attendiamo di capire nelle prossime ore se la valutazione delle altre forze politiche è quella di voler coinvolgere Italia Viva, nel caso si deve discutere di idee. Non chiediamo posti, non ricattiamo ma siamo pronti a discutere di politica" continua Renzi che precisa ancora: "Non abbiamo fatto il nome di Conte perché vogliamo capire se Italia Viva è una forza politica le cui idee servono o non servono. Se si parla di contenuti allora si parla anche di nomi, siamo pronti ad appoggiare un governo politico, pronti ad appoggiare un governo istituzionale. Ma se vogliono stare con noi devono confrontarsi sulle idee e non sul twitter perfetto" chiosa il leader di Italia Viva che aggiunge: "C'e' bisogno del Recovery Plan, quindi andare a elezioni in questa fase sarebbe un errore per l'Italia e per gli italiani, c'e' il rischio di perdere l'appuntamento europeo".

Su Conte Renzi ha specificato inoltre: "La dimensione delle scuse appartiene alla dimensione degli scontri caratteriali, questa non è una saga, non è il Grande Fratello, questa è politica. Questo l'ho espresso anche a Conte quando l'ho sentito nel pomeriggio spiegandogli che non abbiamo nessun tipo di elemento caratteriale nei suoi confronti. Oggi non si tratta di allargare la maggioranza - continua il leader di iatlia Viva - ma di verificare se c'e' una maggioranza, se ci fosse stata oggi saremmo stati al Senato a votare la fiducia a Bonafede, almeno sul tema della giustizia non c'era piu' la maggioranza. Consideriamo uno scandalo tentare di bypassare i problemi che abbiamo posto, argomenti su cui la risposta data e' parsa non all'altezza. Noi non abbiamo preclusione a discutere con nessuno se l'orizzonte politico è europeista", ha aggiunto.

