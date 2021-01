Mattarella: "Possibile conferma della maggioranza precedente" Le parole del Capo dello Stato al termine della tra giorni di consultazioni

"E' emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta dai gruppi che sostenevano i governi precedenti, questa disponibilita' va verificata nella sua concreta praticabilita'". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine delle consultazioni con le forze politiche al Quirinale.

"L'emergenza sanitaria, sociale ed economica richiedono immediati provvedimenti di governo, e' doveroso dare presto un governo con un adeguato sostegno parlamentare per non lasciare il paese esposto agli eventi in questo momento cosi' decisivo per la sua sorte", ha poi aggiunto Mattarella. (Italpress)