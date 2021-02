Crimi: «Renzi voleva solo più poltrone» Il capo politico dei Cinque Stelle: «Così ha fatto saltare tutto»

"Il risultato della giornata di oggi e' chiara. Da noi ci sono stati grandi sforzi e sono stati fatti passi avanti nei confronti di Italia Viva, per dare al Paese un GOVERNO per affrontare le questioni urgenti, ma abbiamo assistito a una serie di attivita' quasi ostruzionistiche malgrado molte concessioni, tra cui le prescrizioni. Nonostante questo c'e' stato un continuo stop da parte loro con l'obiettivo, piu' evidente rispetto al passato: ottenere qualche poltrona in piu'. Non abbiamo ricevuto nessun tipo di assicurazione, come ad esempio la figura di Conte come premier. Si sono messi anche a sindacare su ministeri degli altri, da noi non c'e' stato nessun veto". Lo ha detto il capo politico reggente del M5S, Vito Crimi