Sarà governo istituzionale. Mattarella convoca Draghi Il Capo dello Stato: «Conferirò incarico non politico» e chiama l'ex governatore Bce al Quirinale

E dunque, sarà governo del presidente, come ampiamente prevedibile. "Conferiro' presto un nuovo incarico per formare un governo che faccia fronte con tempestivita' alle emergenze". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio MATTARELLA, al termine del colloquio con il presidente della Camera, Roberto Fico.

E per domani mattina il capo dello Stato ha convocato l'ex presidente della Bce Mario Draghi al Quirinale: potrebbe essere lui ad avere il compito di formare il nuovo Governo.



Così il presidente della Repubblica: "Dalle consultazioni al Quirinale era emersa come unica possibilità di governo a base politica quella della maggioranza che sosteneva il governo precedente. La verifica della sua concreta realizzazione ha dato esito negativo. Vi sono adesso due strade tra loro alternative: dare immediatamente vita ad un nuovo governo adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria ovvero quella di immediate elezioni anticipate".