Governo, Furlan: Speriamo di realizzare rapporto concertativo

"Ho apprezzato che il presidente incaricato abbia detto di volere incontrare le parti sociali e questo ci fa ben sperare di realizzare un rapporto di tipo concertativo che è quello di cui ha bisogno il Paese per affrontare al meglio condizioni particolari. Abbiamo fatto accordi importanti con Ciampi e Prodi e quindi deve essere un metodo per affrontare le grandi sfide". Così il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, ospite a SkyTg24. "L'utilizzo delle risorse europee non deve essere sprecato e il fattore tempo è importate per definire opportunità quindi spero che si parta a lavorare insieme a partire dal blocco dei licenziamenti e della riconferma della cassa Covid", ha aggiunto. Per Furlan "sarà necessario andare avanti perchè gli ammortizzatori sociali non sono stati riformati e le politiche attive del lavoro non sono partite, quindi non potere continuare a usarli può significare un disastro sociale".

