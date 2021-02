Governo, Grillo: «Le fragole sono mature» I punti programmatici illustrati sul suo blog

«Le fragole sono mature. Le fragole sono mature". Si conclude così uno scritto di Beppe Grillo dal suo blog e postato poco fa su Facebook ed in cui avanza delle proposte per un futuro governo illustrando i punti programmatici. «Fondere in un Ministero per la transizione ecologica gli attuali ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico. Come hanno fatto Francia e Spagna, e altri Paesi. Nominare ministra/o un persona di alto profilo scientifico e di visioni. Dare la competenza della politica energetica al nuovo Ministero per la transizione ecologica o almeno all'eventuale superstite Ministero dell'Ambiente. Come è in Francia, Svizzera e altri paesi. Ridurre alle 'società benefit' e a quelle che lo diventino l'imposta sul reddito d'impresa dall'attuale 24% (ora uguale per tutte le imprese) al 20% per grandi "società benefit, es. con piu' di 5 milioni di fatturato) e al 15% per 'PME societa' benefit'. Se grandi società come Enel, Eni, Barilla, etc. diventassero benefit, sarebbe una rivoluzione. Esempio Danone è una 'societa' benefit'».

Ed ancora: "Creare anche in Italia, come in Germania, Francia e altri Paesi, un Consiglio superiore per lo sviluppo sostenibile con pochi membri, in numero dispari tra 5 e 9, composto di personalità di altissimo profilo scientifico, nominate dal presidente della Repubblica per un lungo mandato (5-10 anni). Una specie di 'Corte suprema per lo sviluppo sostenibile'. Con valore consultivo, ma con grande autorevolezza e intensa comunicazione pubblica. Ridurre sussidi ambientalmente nocivi (20 miliardi) calendarizzando la riduzione con urgenza. Con ammortizzatori tecnici/fiscali/sociali per le categorie svantaggiate (esempio agricoltori). La Commissione europea ci dice: volete spendere i nostri 80 miliardi per ridurre l'impatto ambientale, ma state spendendo i vostri 20 miliardi con sovvenzioni che lo aumentano». (ITALPRESS)