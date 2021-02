Governo, staff Di Maio: falsi i virgolettati su Conte "Tentativo di indebolire il movimento"

"Oggi su alcuni organi di stampa vengono riportati alcuni virgolettati del ministro Di Maio totalmente falsi e privi di fondamento. Ancora un volta c'e' chi prova a mettere in contrapposizione Di Maio e Conte, con il tentativo di indebolire il Movimento". Lo sottolinea in una nota lo staff del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Cosi' come questi retroscena strumentali mirano a creare tensioni con Paola Taverna, Gianluca Perilli e Gianluca Castaldi, a cui il ministro Di Maio rinnova il suo sentimento di amicizia e di stima. Chiediamo massima serietà in una fase così delicata per il Paese".

(Italpress)