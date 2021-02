E’ morto l’ex presidente del Senato, Franco Marini Nella sua lunga carriera è stato anche segretario generale della Cisl

E' morto all'età di 87 anni Franco Marini. Nella sua lunga carriera è stato tra l'altro segretario generale della Cisl e presidente del Senato. "Ci ha lasciato Franco Marini. Già Presidente Senato, Ministro del Lavoro, Segretario generale CISL e Segretario nazionale PPI. Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera", scrive su Twitter Pierluigi Castagnetti.

"Ci ha lasciato uno dei grandi protagonisti del sindacato e della politica degli ultimi 40 anni. Uno degli artefici della nascita dell'Ulivo e del centrosinistra, quando con coraggio impedì che il PPI scivolasse a destra. Io perdo un Maestro, un Padre, un Amico", afferma in una nota il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini, mentre il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni commenta: "La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. Ci mancherà Franco Marini. Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo". (Italpress)