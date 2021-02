Crimi(M5S): «Rousseau? Ci affidiamo a intelligenza collettiva» Il capo politico del Movimento: «Intelligenza collettiva servirà a fare la scelta giusta»

"Nelle prossime ore, nei prossimi giorni verificheremo tutto l'aspetto complessivo, compreso anche il tipo di configurazione, di governo che intende adottare il professor Draghi e faremo parlare i nostri iscritti che ci daranno indicazioni in questa direzione o in un'altra". Lo ha detto il capo politico di M5S, Vito Crimi, al termine del colloquio alla Camera con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. "Come abbiamo sempre fatto con i precedenti governi, anche in questo caso contiamo nell'intelligenza collettiva per fare la scelta giusta nell'interesse del Paese e non altri interessi".