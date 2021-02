Boldrini: "Un caffè con Salvini, no grazie" "Io un caffè lo prendo con un amico non con chi ha alimentato odio"

"Banalizzare tutto con un caffè mi sembra degno di lui". Così Laura Boldrini risponde - intervistata da Radio Popolare - al leader leghista Matteo Salvini che aveva detto: potrei prendere un caffè con lei.

"Qui parliamo di battaglie politiche di anni - prosegue la deputata del Pd - io un caffè lo prendo con un mio amico non certo con uno che ha fatto un uso spregiudicato della Rete, che ha alimentato l'odio, dividendo il nostro Paese pesantemente, che teneva i migranti in mare per farsi pubblicità. Uno che sbandierava la bambola gonfiabile... Io ho una dignità e dei principi molto solidi, sono i diritti delle persone, delle donne, l'europeismo. Quindi non vedo punti in comune". Alla domanda su come si comporterà il Governo su un tema come l'immigrazione, Boldrini risponde cosi': "A mio giudizio questi temi devono essere affrontati senza un vincolo di maggioranza. Noi abbiamo mandato in soffitta i decreti di Salvini, adesso c'e' un buon decreto sull'immigrazione e quello rimane, non e' in discussione. Salvini sta facendo dei salti mortali per presentarsi con una nuova immagine. A mio avviso lo fa solo per interesse".

Italpress