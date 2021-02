Governo: Berlusconi, "Discorso Draghi di alto profilo" "L'amore per l'Italia e il senso del dovere al quale ha fatto riferimento sono la stella polare"

"Il presidente Draghi ha pronunciato un discorso di alto profilo, che guarda al futuro e delinea un'Italia capace di rialzarsi e ripartire. Mi sono riconosciuto nel suo discorso. L'amore per l'Italia e il senso del dovere al quale ha fatto riferimento sono la stella polare al quale e' orientato il nostro impegno responsabile dall'inizio della pandemia. Sono le ragioni per la quale abbiamo chiesto la nascita di questo governo e per le quali sosterremo questo governo nell'interesse del paese". A dirlo Silvio Berlusconi ospite di Porta a porta nel corso della puntata che celebra i 25 anni della trasmissione.

(ITALPRESS).