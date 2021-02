Salvini: "Arcuri non è riuscito a fare ciò per cui è pagato" "All'interno del governo la Lega sarà la voce della salute, del lavoro e del ritorno alla vita"

"Decidera' il presidente Draghi su Arcuri ma non e' riuscito a fare cio' per cui e' pagato: dalle scuole alle mascherine ai vaccini". Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini entrando all'inaugurazione del nuovo supermarket La Esse a Roma. Salvini e' intervenuto anche sulla possibile stretta di fronte al diffondersi delle varianti di Covid-19. "Se si puo' pranzare tranquilli, distanziati e protetti a mezzogiorno si deve poter cenare nelle solite condizioni anche la sera al ristorante nelle zone gialle perche' ci sono in ballo centinaia di migliaia di posti di lavoro", spiega il senatore. "Ci sono alcuni settori - continua - come il mondo dello sport, la danza, la cultura, il cinema fino agli oratori e al volontariato dove c'e' tanta voglia di salute ma anche di ritorno alla normalita'. All'interno del governo la Lega sara' la voce della salute, del lavoro e del ritorno alla vita".

Salvini auspica cambiamenti anche in merito al piano vaccinale.

"Se l'Europa non ci da' quanto promesso - argomenta - allora siamo noi che dobbiamo rispondere ai nostri cittadini producendo il vaccino in Italia". "Con Draghi stamattina nell'incontro che abbiamo avuto abbiamo concordato che bisogna fare presto e bene mettendo davanti a tutto salute e lavoro per gli italiani", conclude il segretario della Lega.

(ITALPRESS).