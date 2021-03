Berlusconi "Evitare nuovo lockdown, accelerare con i vaccini" "Quando smetteranno di prorogare il blocco dei licenziamenti avremo migliaia di nuovi disoccupati"

"Desidero fare i miei complimenti ai nostri nuovi sottosegretari. Hanno appena giurato e sono molto soddisfatto che siano proprio loro a rappresentare Forza Italia.

Come sempre, coerentemente con la nostra storia, non abbiamo chiesto posti, ma abbiamo domandato al presidente Mario Draghi di poter mettere le nostre competenze al servizio del Paese". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, incontrando - via Zoom -, insieme agli eurodeputati di Forza Italia, il viceministro e i nuovi sottosegretari del partito.

"Siamo soddisfatti perche' i sottosegretari si potranno occupare di temi veri, di economia reale come al Ministero dello Sviluppo economico o all'Agricoltura - ha aggiunto -. Potranno lavorare per un sistema giudiziario finalmente efficiente, di difesa integrato in Europa alla Difesa, ribadire la centralita' del Parlamento e sostenere un settore decisivo ed in forte crisi come quello dell'editoria".

"Da oggi abbiamo il dovere di rimboccarci le maniche per aiutare il Paese ad uscire da questa doppia emergenza, sanitaria ed economica. Pensavamo che il peggio fosse passato, eppure le curve di contagio sono tornate a crescere a causa delle varianti - ha evidenziato l'ex premier -. Bisogna fare di tutto per evitare che si renda necessario un nuovo lockdown, che, oltre a rappresentare un grave danno per le persone, avrebbe conseguenze drammatiche sul sistema economico che, ricordiamolo, e' gia' in grave difficolta'.

Quando smetteranno di prorogare il blocco dei licenziamenti, avremo migliaia di nuovi disoccupati. Bisogna evitare che la crisi economica si trasformi in una grave crisi sociale ed ora che siamo al governo abbiamo gli strumenti per farlo. Il primo antidoto a tutto questo sono i vaccini.

Sono stato il primo, un anno fa, a firmare con Antonio Tajani e tutti gli eurodeputati di Forza Italia, una interrogazione con la quale chiedevamo alla Commissione europea di creare un coordinamento europeo anche sul tema della sanita'".

"L'Unione europea e' partita bene, ma poi si e' persa per strada.

Abbiamo chiesto che vengano fatti rispettare i contratti e che si pretenda che le case farmaceutiche diano seguito agli impegni presi. Servono vaccini in Italia e bisogna somministrarli nelle zone dove il virus corre di piu' per fermarne l'espansione.

Israele e Gran Bretagna dimostrano che i contagi si possono fermare grazie ai vaccini. Ci sono due azioni da mettere in campo:

predisporsi per realizzare, acquistando i brevetti e gli strumenti, il vaccino anche in Italia. L'altra azione riguarda l'approvazione del vaccino russo, chiamato Sputnik, che, secondo gli esperti, funziona benissimo, ma e' in attesa dell'approvazione da parte delle autorita' europee. Quando arriveranno, quando finalmente ci sara' anche quello di dovranno Johnson and Johnson, dovranno essere distribuiti rapidamente".

"Era necessario che si mettesse in campo una struttura piu' efficiente per la somministrazione. Il Piano vaccini scritto da Forza Italia dimostra che e' possibile somministrare 500 mila fiale al giorno creando una rete pubblica-privata, civile e militare che collaborino in maniera armonica. Seguendo il nostro piano avremmo l'80% della popolazione vaccinata entro agosto - ha proseguito Berlusconi -. Ci sono molti fenomeni che destano preoccupazione. La chiusura delle scuole rappresenta un grosso sacrificio per i bambini e per le loro famiglie, il ritorno alle zone rosse, un anno dopo il primo lockdown, getta nello sconforto migliaia di imprenditori e interi settori, come quello del turismo, che speravano di poter ripartire. Abbiamo chiesto e pretendiamo dal governo che siano dati risarcimenti subito e in quantita' sufficiente. In una settimana gia' abbiamo ottenuto un piccolo successo: il rinvio delle scadenze fiscali che dovevano essere pagate oggi, un rinvio proposto da Forza Italia e' diventato realta'. Sarebbe un controsenso chiedere tasse a chi non ha potuto incassare".

"Andremo avanti cosi': Forza Italia sara' e deve essere la sentinella delle nostre idee fondamentali: la liberta', il cristianesimo, l'europeismo - ha concluso il leader di Forza Italia -. Ho auspicato sin dall'inizio della pandemia che si formasse questa maggioranza. Dobbiamo sperare che questo governo possa essere in grado di prendere decisioni non solo giuste, ma anche in tempi rapidi. Quando questo periodo sara' passato, la collaborazione potra' terminare e i partiti torneranno ciascuno sulla loro posizione, ma io credo che, nel frattempo, saranno maturati".

(ITALPRESS).