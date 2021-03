Minacce a Renzi:recapitata al Senato una busta con due bossoli La solidarietà del mondo politico

Minacce a Matteo Renzi. Una busta con due bossoli e' stata recapitata al leader di Italia Viva, al Senato. Reazione unanime di condanna della politica italiana.

"A nome del Gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera desidero esprimere la mia sincera solidarieta' e vicinanza a Matteo Renzi, destinatario di una busta contenente due proiettili. S tratta di una vicenda molto grave e per la quale auspico che gli inquirenti facciano presto piena luce". Cosi' Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"La mia solidarieta' al senatore Matteo Renzi per il vile atto intimidatorio che lo ha colpito. Tutte le istituzioni condannano fermamente il linguaggio dell'odio, il clima politico non deve essere avvelenato da episodi di questo tipo". Lo afferma in una nota il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D'Inca'.

"Esprimo vicinanza e solidarieta', a nome mio e del gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati, al senatore Matteo Renzi per l'inquietante intimidazione ricevuta. Il clima d'odio che permea certi strati della nostra societa' rappresenta, oggi piu' che mai, un pericoloso campanello d'allarme che dovrebbe indurre tutti alla moderazione e al controllo. L'Italia ha bisogno di rispetto e di tolleranza". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Due proiettili in una busta. Un gesto da condannare assolutamente e piena solidarieta' a Matteo Renzi". Lo scrive su Twitter l'assessore bolognese Matteo Lepore, in merito al gesto intimidatorio ai danni del leader di Italia Viva.

"La busta con due bossoli recapitata al leader di Italia Viva Renzi al suo indirizzo del Senato costituisce una inaudita minaccia alla sua persona e insieme una inaccettabile sfida alle istituzioni. Le campagne di delegittimazione purtroppo hanno sempre un corollario fatto di minacce e di violenza, ed e' dovere della politica, che significa contrapposizione anche dura, non oltrepassare mai il confine del rispetto reciproco. Al senatore Renzi la mia personale solidarieta' e quella di tutto il gruppo di Forza Italia al Senato". Cosi' in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

"Solidarieta' a Matteo Renzi per il vile gesto intimidatorio che ha subito. Le minacce e la violenza non devono mai entrare nella dialettica politica. Spero che vengano individuati i responsabili". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

"Il clima d'odio di questi giorni contro #Renzi dimostra che siamo all'imbarbarimento della politica e del dibattito pubblico e i bossoli dimostrano che dalle parole d'odio e' facile passare ai fatti. Caro Matteo, sempre a testa alta, non ci fanno paura, non ci arrenderemo mai". Lo scrive su Twitter il capogruppo di Italia Viva in Senato Davide Faraone.

"La mia solidarieta' e un grande abbraccio a Matteo Renzi per la gravissima intimidazione di cui e' stato oggetto oggi. Questi episodi di violenza devono trovare una condanna unanime che faccia da vaccino per una democrazia che non puo' mai mettere in dubbio il confronto civile tra idee e posizioni diverse". Cosi' il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sul grave episodio che ha coinvolto il leader di Italia Viva, cui e' stata recapitata in Senato una busta contenente due bossoli.

(ITALPRESS).